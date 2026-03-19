19日午前3時21分ごろ、北海道で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は渡島地方東部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の函館市と渡島北斗市です。【各地の震度詳細】■震度1□北海道函館市渡島北斗市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度