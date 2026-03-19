ドジャース・山本由伸投手（２７）が１８日（日本時間１９日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で行っているキャンプでブルペン入りした。変化球を交えながら３２球。第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）後、初のブルペン入りだったが、力強いボールを投げた。山本は２０日（同２１日）のオープン戦の本拠地・パドレス戦で先発し、中５日で２６日（同２７日）の開幕戦となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦