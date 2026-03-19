【ワシントン共同】高市早苗首相は18日（日本時間19日）、政府専用機で米国に到着する。ホワイトハウスで19日にトランプ大統領との会談に臨む。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡を含むイラン情勢を議論。覇権主義的な動きを強める中国への対応も話し合う見通しだ。首相の訪米は昨年10月の就任後初めて。トランプ氏は、イランが事実上封鎖するホルムズ海峡の安全確保のため、日本などに艦船派遣を求めた経緯がある。両首脳は、