アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は18日、金融政策を決定する会合を開き、政策金利を3.5％から3.75％に据え置くことを決めました。政策金利の据え置きは2会合連続です。緊迫化する中東情勢の影響で世界経済の先行きが不透明になっている中、市場でも据え置きの判断が下されるとの見方が強まっていました。一方、トランプ大統領は、16日の会見で「特別会合を開いて今すぐに利下げするべきだ」と主張したほか、18