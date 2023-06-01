◆米大リーグオープン戦ドジャース―ジャイアンツ（１８日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日午前５時５分開始予定）、オープン戦の本拠地・ジャイアンツ戦に先発する。スタメンが発表され、大谷は打順には入らなかった。投手としてオープン戦に登板するのは今季初。２３年９月に右肘手術を受け、２４年はリハビリに専念し、２５年は６月の投手復