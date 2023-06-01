ドジャースの佐々木朗希投手（24）が先発ローテーション入りすることをデーブ・ロバーツ監督（53）が18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦前に行われた報道陣の取材で明らかにした。17日（同18日）に行われたロイヤルズ戦に先発し、計3回1/3を投げ、4安打3失点だった佐々木。直球の平均球速は97・9マイル（約158キロ）で、昨季に比べて1・8マイル（約3キロ）上昇した。この日、試合前の取材に応じたロバーツ監