ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦前に報道陣の取材に応じた。この日、大谷翔平投手がオープン戦初登板することに「球速は90マイル後半になるだろうし、しっかり集中してくるはずだ。ワールドシリーズ以来、実戦で打者と対戦するのは初めてだから、強い集中力を持ったパフォーマンスを期待している」と期待した。また「ここで1回登板して、そのあとシーズン前にも