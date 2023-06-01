ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が１８日（日本時間１９日）、佐々木朗希投手（２４）の開幕ローテ入りを明言した。この日取材に応じた指揮官は「彼は間違いなくローテの１人になる。私たちは、春季キャンプ中の結果だけでは判断しない。もちろん課題はあるが、開幕ローテにはいって登板することになるだろう」と明かした。朗希は前日１７日（同１８日）のオープン戦、敵地・ロイヤルズ戦で登板。３回に３者連続四球