イランが事実上封鎖している石油輸送の要衝・ホルムズ海峡をめぐり、アメリカのトランプ大統領はNATO＝北大西洋条約機構の加盟国が安全な航行の確保に「もっと貢献すべきだと考えている」とホワイトハウスの報道官が話しました。ホワイトハウスレビット報道官「（ホルムズ海峡の航行は）ヨーロッパやNATO加盟国の大きな利益だ。大統領は彼らはもっと貢献すべきだと考えている」ホワイトハウスのレビット報道官は18日、トランプ大