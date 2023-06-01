「私たちの先発ローテーションの一角を担います」【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間19日・アリゾナ）ドジャース・佐々木朗希投手の開幕ローテーション入りが決まった。デーブ・ロバーツ監督が18日（日本時間19日）に報道陣の取材に応じ、「私たちの先発ローテーションの一角を担います。一貫して言っているが、キャンプの成績だけで全てを判断することはない」と開幕ローテ入りを明言した。2年目の佐々木は前日17日