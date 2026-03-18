米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油+615.6万（4億4926万） ガソリン-543.6万（2億4404万） 留出油 -252.7万（1億1690万） （クッシング地区） 原油+94.4万（2752万） ＊（）は在庫総量