NY株式18日（NY時間11:13）（日本時間00:13） ダウ平均46654.61（-338.65-0.72%） ナスダック22391.11（-88.42-0.39%） CME日経平均先物54050（大証終比：-860-1.59%） 欧州株式18日GMT15:13 英FT100 10289.61（-113.99-1.10%） 独DAX 23563.30（-167.62-0.71%） 仏CAC40 7951.63（-22.86-0.29%） 米国債利回り 2年債 3.706（+0.032） 10年債 4.224（+0.025） 30年債