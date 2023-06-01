きょうの為替市場はドル高が優勢となっており、ドル円は１５９円台半ばに上昇している。中東情勢が再び緊迫化しており、下落していた原油相場が再び上昇に転じている。イスラエルがイランのサウス・パルスガス田に空爆を実施したとイラン側が主張。それに対してイラン側は報復を表明しており、サウジやカタール、ＵＡＥのエネルギー施設を攻撃すると警告している。また、２月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想を上