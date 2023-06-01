きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは戻り売りが優勢となっており、一時１．１４ドル台に下落している。中東情勢が再び緊迫化しており、下落していた原油相場が再び上昇に転じている。 市場は明日のＥＣＢ理事会に注目している。ラガルドＥＣＢ総裁は、インフレ期待がコントロールされていることを示し、市場を落ち着かせることを優先する可能性が高いと見られる。インフレは気掛かりではある