NY株式18日（NY時間12:11）（日本時間01:11） ダウ平均46551.30（-441.96-0.94%） ナスダック22345.53（-134.00-0.60%） CME日経平均先物53990（大証終比：-920-1.70%） 欧州株式18日GMT16:11 英FT100 10287.14（-116.46-1.12%） 独DAX 23502.72（-228.20-0.96%） 仏CAC40 7959.41（-15.08-0.19%） 米国債利回り 2年債 3.708（+0.034） 10年債 4.228（+0.029） 30年債