きょうの為替市場は中東情勢が再び緊迫化していることから、ドル高が優勢となっており、ポンドドルは１．３３ドル台前半まで下落している。一方、本日のポンド円はドル円の上昇に追随し、２１２．６５円付近まで一時上昇している。 ポンドに関しては、明日の英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）の結果発表に注目が集まっている。エコノミストからは、英中銀は中東紛争によるエネルギー価格急騰を受けて、インフレへの影