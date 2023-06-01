NY株式18日（NY時間13:04）（日本時間02:04） ダウ平均46580.45（-412.81-0.88%） ナスダック22304.61（-174.92-0.78%） CME日経平均先物54045（大証終比：-865-1.60%） 欧州株式18日GMT17:04 英FT100 10305.29（-98.31-0.94%） 独DAX 23502.25（-228.67-0.96%） 仏CAC40 7969.88（-4.61-0.06%） 米国債利回り 2年債 3.712（+0.038） 10年債 4.226（+0.027） 30年債 4