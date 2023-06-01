3月19日（木）深夜 1:45〜2:15 放送ビビる大木おすすめ 高知でジョン万次郎の旅▼昼食は名物ペラ焼き▼長い移動の末についに目的の資料館に到着▼大歓迎される名誉館長ビビる大木▼万次郎の遭難を再現!トリックアート撮影▼万次郎の歴史と共になぜか展示されるデニムの歴史▼幕末偉人はデニムを履いていた?館長の妄想でできたジョン万デニムとは?▼疲れた東野・岡村の不満が爆発