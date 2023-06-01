◇第6回WBC決勝 ベネズエラ3─2米国（2026年3月17日マイアミ）全国紙USAトゥデーは今大会の賞金について、優勝したベネズエラは675万ドル（約10億7300万円）を手にすると伝えた。出場20チームは75万ドル（約1億2000万円）を手にし、1次ラウンド突破で100万ドル、準々決勝と準決勝勝利で125万ドル、決勝勝利で250万ドルが加算される。日本の賞金は175万ドル（約2億7800万円）となる。賞金は半分が各国の野球連盟に渡り