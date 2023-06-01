◇第6回WBC決勝 ベネズエラ3─2米国（2026年3月17日マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシックの決勝が17日（日本時間18日）に行われ、ベネズエラが米国を3―2で破り初優勝を果たした。大リーグのスター選手を数多く擁しながら、過去5大会は4強止まりだった。準々決勝では日本を8―5で下した南米の強国は、4カ国目の大会優勝チームとなった。「母国の人々のための勝利だ。彼らはこの勝利を受け取るに値する」