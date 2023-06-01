◇第6回WBC決勝 ベネズエラ3─2米国（2026年3月17日マイアミ）日本との準々決勝で逆転3ランを放ったベネズエラのアブレイユは、決勝でも5回に右腕マクリーンから中越えソロを放った。「この2本の本塁打を打った瞬間は、私の人生で最高の瞬間だった。どちらも重要な場面で打てた。これから先も、生涯忘れることはないだろう」と感無量の表情。どちらの本塁打がより興奮したかと問われると、「難しいけど、やはり日本戦