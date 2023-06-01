◇第6回WBC決勝 ベネズエラ3─2米国（2026年3月17日マイアミ）ベネズエラ代表のオリックス・マチャドが今大会の7試合中、チーム最多タイの6戦に登板して優勝に大きく貢献した。無失点を続けてきたが、決勝では8回2死からハーパーに痛恨の同点2ランを被弾。それでも続くジャッジを見逃し三振で後続を断ち、9回の勝ち越しにつなげて勝利投手に。「チームが助けてくれると信じていた」と感謝した。チーム自慢の小刻みな強