◇第6回WBC決勝 米国２─３ベネズエラ（2026年3月17日マイアミ）史上最高軍団とうたわれた米国は2大会連続決勝で敗れた。強力打線が振るわず、2大会ぶりの世界一を逃した。3三振で4打数無安打だった主将ジャッジは銀メダルをすぐに外し「負けた直後で今は最悪な気分だが、エキサイティングだった」と振り返った。スキーンズ、スクバルと昨季サイ・ヤング賞コンビを擁した投手陣は大会記録だった23年日本の80奪三振を上