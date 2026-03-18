職人技に息をのむ 虎士 TORAJIが非日常すぎる理由 名古屋駅から徒歩3分という好立地の『虎士 TORAJI(とらじ)』は食べるだけではなく、魅せる体験までできる和食店。 職人技とふぐ料理の魅力を同時に満喫できる、名古屋の食文化に新たな風を吹き込む魅力をご紹介します。 ハイライトは虎ふぐ解体ショー 『虎士 TORAJI』最大の見どころは何と言っても店内で行われる、虎ふぐ解体ショーです。 ふぐの調理は、日本で