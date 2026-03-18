第62回「黄色いワッペン」贈呈式の記念撮影損害保険ジャパン、みずほフィナンシャルグループ、明治安田生命、第一生命の4社は、3月16日に、「みずほ丸の内タワー」5階MIZUHOフォーラムで、第62回「黄色いワッペン」贈呈式と交通安全教室を開催した。贈呈式には、この春小学校へ入学する児童の代表15名と全日本交通安全協会、東京都交通安全協会をはじめ、内閣府、警察庁、警視庁、全国連合小学校長会および主催4社の関係者が出席し