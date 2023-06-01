ドジャースのミゲル・ロハス内野手（３７）が１８日（日本時間１９日）、アリゾナ州グレンデールで行われているキャンプの練習前に取材に応じ、ベネズエラの第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）制覇を喜んだ。ロハスは「誇りに思う。本当に素晴らしい瞬間だった。ベネズエラにはＭＶＰ受賞者（カブレラ、アクーニャ）も、三冠王（カブレラ）もいるし、アクーニャは数年前に４０本塁打＆７０盗塁もマークした」