斎藤元彦・兵庫県知事らに対する告発文書問題をめぐり、政治団体「NHKから国民を守る党（NHK党）」党首・立花孝志被告（別の名誉毀損事件で起訴・勾留中）の街頭演説で名誉を傷つけられたとして、丸尾牧・兵庫県議が3月18日、この街頭演説を動画配信した男性2人とNHK党員の男性、計3人を相手に約1000万円の損害賠償を求め、神戸地裁尼崎支部に提訴した。提訴後、「選挙期間中のSNS発信、ファクトチェックの枠組み構築は急務」と