ドジャースのミゲル・ロハス内野手（37）が18日（日本時間19日）、母国・ベネズエラが第6回WBC決勝で米国を下して、初優勝を飾ったことについて報道陣の取材でコメントした。今回のWBCから保険適用新規定が採用され、37歳になると保険適用外となり、大会直前に37歳になったロハスは母国の代表としてプレーする可能性を奪われた形となった報道陣から母国の優勝について触れられると「誇りに思う」と自分のことのように喜んだ