ドジャース・大谷の投手としての今春初実戦が18日（日本時間19日）の本拠地ジャイアンツ戦に決まった。デーブ・ロバーツ監督が公表し「DH兼任で出場せず、投手に専念する。彼自身の決断」と説明した。3、4回をめどに投げ、その次は22〜24日（同23〜25日）に行われるエンゼルスとの開幕前最後のオープン戦3連戦の期間中の予定。登板間隔を踏まえると、開幕2カード目となる3月30日〜4月1日（同31日〜同2日）のガーディアンズ3連