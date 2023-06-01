2年連続開幕投手を務めるドジャースの山本が、26日（日本時間27日）に行われる開幕ダイヤモンドバックス戦に向け「ホーム開幕なので、ファンの人も楽しみに待っていると思う。責任を持ってマウンドに上がりたい」と意気込んだ。WBCでは準々決勝ベネズエラ戦など2試合に先発した。開幕前最後の登板となる20日（同21日）のパドレス戦へ向け「コンディションは順調にきている。もっと調子を上げていけたら」と語った。