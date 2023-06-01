スポーツビジネスを扱う米メディアのスポーティコは17日（日本時間18日）、ドジャースの大谷が今年、1億2500万ドル（約198億7500万円）の副収入をスポンサーなどから得る見込みだと伝えた。単年での副収入は、男子ゴルフのタイガー・ウッズが09年に記録した1億500万ドルを抜き、スポーツ選手として史上最高額になるという。ただ、物価上昇を考慮して調整すると、ウッズが1億6000万ドルとなって大谷を上回る。引退した選手を