◇オープン戦ドジャース10―4ロイヤルズ（2026年3月17日サプライズ）ドジャースの佐々木がロイヤルズ戦に先発し、計3回1/3を投げ、4安打3失点だった。直球の平均球速は97・9マイル（約158キロ）で、昨季に比べて1・8マイル（約3キロ）上昇。「スピード自体は安定して出てきている」と一定の手応えはつかんだが、3回1死から3連続四球で途中降板し、特別ルールで4回から再登板した。あと1試合に登板し、開幕ローテーシ