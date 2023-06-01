18日午後0時15分ごろ、大阪市東淀川区の集合住宅で「男性が自宅で倒れている」と住人の安否確認に訪れた管理会社の職員から119番があった。駆け付けた救急隊があおむけに倒れている高齢男性を発見し、現場で死亡を確認した。大阪府警によると遺体の上半身に刺したような傷があり、事件性も視野に状況を調べている。府警によると、部屋には80代男性が1人で暮らしており、連絡が取れていない。発見時、遺体は上下の着衣があった