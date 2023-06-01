◇オープン戦カブス8―6エンゼルス（2026年3月17日メサ）先発したカブスの今永が4回2/3を投げ1安打1失点、8三振を奪う力投を見せた。76球を投じ「いい調整ができた」と手応えを語った。立ち上がりから4者連続で空振り三振を奪うなど、開幕に向け上昇気配。投球フォームが安定し「エネルギーの流れみたいなものが、頭の中で思い浮かんだ。このスムーズさを覚えておきたい」と頼もしかった。