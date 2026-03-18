ゼットが取り扱う「ryka」（ライカ）ブランドから、圧倒的なパフォーマンスを支える定番の6cm丈足袋型ソックス「R−SOX6」の限定ゼブラ柄を発売した。今回は、多くの消費者からの要望に応えて、単品で購入するよりも求めやすい「特別価格の2足セット」として、数量限定で展開する。「デザイン違いで揃えたい」「毎日愛用したい」というファンの人々へ向けて、セット販売ならではの特別プライスを実現した。気分を上げるスタイリッ