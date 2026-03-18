大和証券グループ本社、大和アセットマネジメント、品川女子学院は、金融経済教育のカードゲーム「みんなのマネプラ！わたしのミライプランニング編」を共同で制作した。生徒発案による多様性あふれるキャラクターやライフイベントを取り入れ、10代でも実感を持って将来を考えることができるゲームとなっている。今後、大和証券グループが提供する出張授業や、品川女子学院および他校と共同する学びの場等で展開していく予定。みん