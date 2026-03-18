サンワサプライは、パソコン・スマートフォンの画面汚れを落として、拭き跡を残さないウェットティッシュクリーナー「CD−WT4KP2（詰め替えタイプ）」を発売した。超極細繊維層と極細繊維層による多層構造によって、優れた拭き取り性と吸収性を発揮し、強力に汚れを落とす。同製品は好評発売中のサンワサプライ製ボトルタイプ（CD−WT4K2／CD−WT4KL2）の詰め替え用。手持ちのボトルを再利用できる。同品は、除菌剤を配合している