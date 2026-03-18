生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、「EVERYYOU（エブリユー）」から、新商品として、「エブリユー マルチビタミン（ビタミンA：レチノール（整肌成分）、ビタミンB3：ナイアシンアミド（整肌成分）、プロビタミンB5：パンテノール（保湿成分）、ビタミンC誘導体：テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（エモリエント成分）、ビタミンE：トコフェロール（製品の抗酸化成分）、ビタミンE誘導体：酢酸トコフェロール