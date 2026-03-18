左から：「スターバックスGRAB＆GO ブリュード ブラック」「同 アロマ ラテ」「同 ホワイトモカ」スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナルは、好評を得ているペットボトル入りコーヒーシリーズの「スターバックスGRAB＆GO」をリニューアルし、「同 ブリュード ブラック」「同 アロマ ラテ」「同 ホワイトモカ」を3月24日から全国のセブン−イレブン限定で順次切り替え発売する。スターバックスGRAB