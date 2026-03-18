華為技術日本（ファーウェイ・ジャパン）は、ランニング体験のさらなる進化を追求した新製品スマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT Runner 2」を、3月27日から発売する。カラーはオレンジ、ブルー、ブラックの3色展開。通気性に優れたAirDryウーブンベルトのほか、フルオロエラストマーベルトも同梱している。「HUAWEI WATCH GT Runner 2」は、2021年に発売したファーウェイ初の本格的なランナー特化型ウォッチ「HUAWEI WATCH GT Runn