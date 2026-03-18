ロッテは、4月6日に、ロッテのアイスカテゴリーにおいて10年ぶりとなる待望の完全新ブランド「アジアに恋して」を発売する。新ブランドのコンセプトはその名のとおり「アジア」。爽やかで心地よい異国情緒あふれる味わいと香りが、解放的な気分にさせてくれるアジアンデザートアイス4品を揃えた。昨今、日本の気候が亜熱帯化してきていることに加え、フェスや流通・外食においてもアジアンフェアが非常に多く実施されており、若年