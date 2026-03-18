サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、普段はフラットに収納でき、使うときだけサッと広げて座れる折りたたみ式ペーパースツール「150−SNCRD75BK（ブラック）」と「150−SNCRD75BR（ブラウン）」を発売した。ポイントは、紙素材なのに耐荷重約300kgの高耐久設計とこと。折りたたみ式＆軽量設計で持ち運びもラクラクだという。スツールにもサイドテーブルにも使える2WAY仕様になっている。使うときだ