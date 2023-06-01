プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「お手軽ガパオのレシピ 本格的なタイの味わいを再現 by山下 和美さん」 「アサリのエスニックスープ」 「ハチミツレモンゼリー」 の全3品。 ご飯が進む味付けのガパオライスにサッパリしたスープとデザートを付けた、本格エスニックプレート。【主食】お手軽ガパオのレシピ 本格的なタイの味わいを再現 by山下 和美さん ©Eレシピ 調理時間