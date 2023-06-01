自動車整備士や研究・開発エンジニアを育成するホンダを母体とする「ホンダ学園」が、創立50周年の記念事業の発表会を行いました。ホンダ学園は、50周年を迎えた記念プロジェクト第1弾として、1月29日（木）から2月7日（土）までに開催された「ラリー・モンテカルロ・ヒストリック」に参加し、18日に報告会を行いました。報告会にはレーシングドライバーの佐藤琢磨選手と、車両の修復からレース本番の整備までを担当した学生たちが