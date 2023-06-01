ジャイアンツ戦で3年ぶりのオープン戦登板ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、アリゾナ州グレンデールで行われたジャイアンツとのオープン戦に先発登板する。先発メンバーが発表された。2年目のダルトン・ラッシング捕手とバッテリーを組み、3、4回をめどに投げる予定だ。大谷は侍ジャパンの一員として臨んだワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で打者に専念したものの、投手としての調整を継続。12日（