春になると明るい色に目がいきがちですが、「モノトーン」でまとめたスタイルも大人の落ち着いた雰囲気があって素敵。なかでも【ZARA（ザラ）】の黒トップスは、デザインが効いたアイテムが多く、いつものコーデに取り入れるだけでおしゃれに見せてくれそうです。今回は、黒でも軽やかに着こなしやすい「シャツ & ブラウス」をピックアップしました。 軽やかに着られるVネックシャツ 【ZARA】「Vネック ポ