お笑いタレント・あばれる君がアウトドアブランド「コールマン」の外遊びアンバサダーに任命されたことが１８日、発表された。今回の就任は、家族での外遊びやアウトドア体験の楽しさを幅広い世代に届けることが目的。アウトドアを始めたいファミリー層を中心に、「はじめての外遊び・キャンプ体験」を後押しする。ＳＮＳを中心に、新商品の体験レビューやキャンプ飯の紹介なども展開し、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルとも連動して