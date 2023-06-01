ドジャース・大谷翔平投手（３１）が、１８日（日本時間１９日）の本拠地・ジャイアンツ戦でオープン戦初登板することを１７日（同１８日）、Ｄ・ロバーツ監督（５３）が明かした。今後は、２２〜２４日（同２３〜２５日）のオープン戦のエンゼルス３連戦のいずれかで投げ、３０日〜４月１日（同３１日〜４月２日）の開幕２カード目となる本拠地・ガーディアンズ戦で先発することが濃厚となった。二刀流完全復活へ、投手としても