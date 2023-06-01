ソフトバンクの徐若熙投手（２５）が１８日、中日とのオープン戦（みずほペイペイ）に先発し６回途中１失点の好投を披露した。右腕は初回に田中に本塁打を許したものの「手応えがある」という最速１５５キロの直球と、武器であるチェンジアップを投げ分け中日打線に的を絞らせず。５回２／３で８２球を投じて３安打１失点７奪三振に封じこんだ。右腕は「台湾のように温かい声援で気持ちよく投げられた」と初めての本拠地マウン