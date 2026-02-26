自分好みにアレンジできるコンバースの人気カスタマイズサービスに、ガーリーでポップな魅力が詰まった「エスターバニー」デザインが仲間入り♡見るたび気分が上がるキュートな世界観は、足元からおしゃれを楽しみたい女性にぴったり。自分だけの一足を作れる特別感にも注目です♪ HI・OXで楽しむ異なるデザイン 価格：12,650円（税込） HIカットは、ハートの総柄を背景